Yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğu otomobilin çarpması sonu hayatını kaybetti

Adana'da 12 yaşındaki Asiye Nikbay, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN…

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi Atatürk caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Asiye Nikbay'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Asiye Nikbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nikbay'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.