Yolun karşısına geçmek isteyen temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı! O anlar kamerada

"FRENE BASTI AMA DURAMADI"

Kazayı görerek yardıma koşan esnaf Furkan Köse "Korna ve çarpma sesi geldi. Çok şiddetli bir ses çıktı. Işıkların oraya kadar sürüklenmiş. Otobüs şoförü frene bastı ama duramadı. Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. İlk yardım yapıldı ama durumu ağırdı." dedi.



Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.