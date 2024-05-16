Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına beton mikseri çarptı

Kaza saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Aysel Peker'e çarptı. Beton mikserinin kör noktasında kaldığı ileri sürülen kadın kamyonun altında kaldı.

Kazayı fark eden vatandaşların bağırmasıyla sürücü durdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin altında sürüklenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ambulansla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.