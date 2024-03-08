Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 70 yaşındaki Medine nine hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzende karşıdan karşıya geçmeye çalışan Medine S'ye, K.Ş idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 15 metre savrulan Medine S, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Medine S.'nin sağlık ekibi olay yerine ulaşmadan hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının ölümüne neden olan sürücü K.Ş ise gözaltına alındı. Polis olayla kazayla ilgili soruşturma başlattı.