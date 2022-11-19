Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakullukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.