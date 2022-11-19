Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kaza, 17 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Orkide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ali Karakullukçuoğlu kaldırımda ilerlerken yolun karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki otomobil, Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakullukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.