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Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:43

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ali Karakullukçuoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kaza, 17 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Orkide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ali Karakullukçuoğlu kaldırımda ilerlerken yolun karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki otomobil, Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakullukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
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