Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Meram Yeniyol Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan Talha Ateş idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Ayşe Şimşek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç sürüsü Ateş ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.