YÖMEV’den erken çocukluk eğitimine yeni bir soluk

YÖM Eğitim Vakfı (YÖMEV), erken çocukluk eğitiminde bütünsel gelişimi merkeze alan İlkAdım360 programını hayata geçirdi. İlk uygulama, Edirne'deki Filiz Okulları ile Aydın, Nazilli'deki Dört Renk Okulları'nın anaokulunda yapılacak. Üç yıllık bir yolculuğa yayılan, tematik ve beceri odaklı program, YÖMEV akreditasyonuyla Türkiye genelindeki farklı anaokullarında da uygulanabilecek.

360 DERECE GELİŞİM YAKLAŞIMI

Çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimini merkeze alan dört ayaklı bir felsefeye dayanan program, renkli ayak izleriyle simgeleniyor. Çocukların yalnızca akademik değil; yaratıcılık, doğa sevgisi, sanat, paylaşım ve birlikte yaşama kültürü gibi değerlerle de donanmasını hedefliyor.

YÖMEV Başkanı Kayhan Karlı, programın vizyonunu şu sözlerle anlattı: "Bugün attığımız her adım, yarının dünyasını şekillendiriyor. Erken çocukluk döneminde verilen eğitim, bireyin geleceği kadar toplumun da geleceğini belirliyor. İlkAdım360 ile çocuklarımızın ilk adımlarını sadece bilgiyle değil, sevgiyle, bilimle, sanatla ve yaratıcılıkla karşılıyoruz. Onların dünyaya güvenle bakmasını, potansiyellerini keşfetmesini ve birlikte yaşam kültürüyle büyümesini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki küçük yaşta atılan sağlam adımlar, gelecekte büyük toplumsal dönüşümlere ilham verir."

ÖĞRETMENLERE ÖZEL REHBERLİK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarıyla tam uyumlu olarak hazırlanan İlkAdım360; üç yılda, dört çeyrek döneme yayılmış 36 haftalık bir plan içeriyor. Her çeyrekte düzenlenen "Deneyim Günü" etkinlikleriyle veliler de sürece dahil ediliyor, öğrenme aileyle birlikte anlam kazanıyor.

İlkAdım360 programı kapsamında eğitmenler için uygulama rehberleri, etkinlik planları ve felsefi kılavuzlar hazırlandı. YÖMEV, akreditasyon sürecinde standartları belirleyerek programın kalitesini sürekli takip ediyor.

TÜM ANAOKULLARINA AÇIK

YÖMEV, erken çocukluk eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım geliştirmek isteyen tüm anaokullarını İlkAdım360 programına davet ediyor. Programa katılan kurumlara akreditasyon, mentorluk ve sürekli gelişim desteği sunuluyor. Başvurular yomev.org adresinden yapılabiliyor.

