Yonca Evcimik Bodrum’da şenliğe katıldı

Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından, Bodrum'un farklı yönlerini, insanlarını, güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan 'Başka Bir Bodrum' markasının organizasyonunda, Ortakent Pazar Yeri'nde düzenlenen Eski-Yeni Şenliği, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

YONCA EVCİMİK DE KATILDI

Şenliğe katılanlar, organik yiyecekler, lokal tasarımlar, 2. el ürünler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı bulurken, düzenlenen workshoplar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zamanlar geçirdi. Eski-Yeni Şenliğine ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik de katıldı. Ünlü oyuncu Yonca Evcimik şenlikte alışveriş yaptı, hediyeler aldı. Şenliği sosyal medya hesabından paylaşan Evcimik, "Bugün Kuki ile beraber Bodrum Ortakent Pazaryerinde düzenlenen " Eski Yeni Şenliği'ndeydik. Ona çok güzel ciciler aldım" ifadelerini kullandı.

Şenliğe, organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı buldu.