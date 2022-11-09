Yönetici ile kiracı saç saça kavga etti! Sebebi pes dedirtti!

Piri Reis Mahallesi'nde bulunan sitede iddiaya göre kiracı Elif P. ile site yöneticisi Saynur C. arasında çöp cezası meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Geçen pazartesi günü giriş kartı çıkarmak için site yönetimine giden Elif P. ile yönetici Saynur C. karşılaştı. İkili burada birbirlerine saldırdı. Kavgayı site görevlisi Engin G. ayırdı. Kavga sonrası iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.