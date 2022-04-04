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Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:16 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:21

Yöneticilik kariyerini bırakıp kendisini iyiliğe adadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yöneticilik kariyerini bırakıp kendisini iyiliğe adadı

Konya'da yaşayan Fatma Rezzan Çelikmıh, 15 yıl süren otelcilik ve yöneticilik kariyerine ara vererek kendisini iyilik hareketine adadı. Öğrencilere burs veren, okul tadilatını yaptıran, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunan Çelikmıh, "İnanılmaz mutluyum. Kariyerime ara verdiğim için pişman da değilim. Gelen yardımları insanlara ulaştırmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Yardım etmeye devam edeceğim" dedi.

37 yaşındaki Fatma Rezzan Çelikmıh, uzun süredir zincir otellerde ve fabrikalarda yöneticilik yaptı. Son olarak pandemi öncesine kadar yüzlerce işçisi bulunan bir fabrikanın halka ilişkiler müdürü olarak görev yapan Çelikmıh, kendisini iyilik hareketine adadı. 3,5 yıl önce yaptığı huzurevi ziyaretinde yardım derneği üyeleri ile tanışan Çelikmıh, bir süre burada faaliyet gösterdikten sonra yoluna bireysel olarak devam etti.

Hayırseverlerin yardımıyla okul tamiratı yaptıran, öğrencilerin kıyafet ve okul ihtiyacını karşılayan, kurban bayramında kurban vekaleti alıp, ramazan ayında da gıda kolisi desteği sağlıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine burs, dar gelirli ailelere kira, fatura ödeme yardımı, gıda kolisi yardımında bulunuluyor. Bugüne kadar yüzlerce insanın yüreğine dokunmayı başaran Çelikmıh, bunun mutluluğunu yaşıyor.



'KARİYERİME ARA VERDİĞİM İÇİN TEPKİ ALDIM AMA HİÇ PİŞMAN OLMADIM'

İnsanlara yardım etme duygunun hep içinde var olan bir his olduğunu belirten Fatma Rezzan Çelikmıh duygularını SABAH'a anlattı. Çelikmıh, "Uzun süre zincir otellerde yöneticilik ve bir fabrikanın halkla ilişkiler müdürlüğünü yaptım. Kendi isteğimle iş hayatını bırakıp insanlara daha çok yardım etmeye karar verdim. Daha öncede huzurevlerine, sevgi evlerine giderdim. İnsanlara yardım etme isteği içimde hep vardı. Bunu yaparken çevremden de, 'Yöneticilik kariyerini neden bıraktın, farklı anlaşılabilirsin' gibi tepkiler de aldım. Ancak insanlara yardım etmenin mutluluğu anlatılamaz. İnanılmaz bir iç huzurum var. Kim ne derse desin ben bu işi yapacağım dedim. Kariyerime ara verdiğim için hiç pişman değilim. Tekliflerde olmasına rağmen şuan insanlara destek olma organizasyonuna yoğunlaştım. Çevremde geniş olduğu için gelen yardımlar gayet doyurucu. Daha önce hiç yapmadığım işleri yapıyorum. Bir çiftliğe gidip kurbanlık satın almak, sökülen elektrik sayaçlarını taktırmak, mezbahalara gidip adak kestirmek, marketlerden gıda kolileri almak için antlaşmalar yapıyorum" dedi.



'İYİLİK HAREKETİ GİDEREK BÜYÜDÜ'

Başlattığı iyilik hareketinin giderek büyüdüğünü ifade eden Çelikmıh, "Zaman geçtikçe çevremdeki insanlar zekatını, sadakasını da dağıtmam için bana vermeye başladı, Dağıtım sürecinde de farklı mesleklerdeki arkadaşlarım gönüllü olarak bana yardımcı oluyor ve birlikte bu işin üstesinden geliyoruz. Çocuklar gülünce biz daha çok mutlu oluyoruz. İnsanların bir ihtiyacını karşılayınca bizde onlarla birlikte seviniyoruz. Her şeyi planlı bir şekilde yürütüyoruz. Önceden planlarımızı yapıp zamanı gelince dağıtımları, yardımlarını yapıyoruz. Sürekli olarak ta yardım etmek isteyen insanların da sayısı artıyor. Ben arada köprü vazifesi görüyorum ve bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Benim yolum belli. Yolum iyilik yolu" diye konuştu.

Fatma Rezzan Çelikmıh bir yandan da yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü ifade etti.

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Yöneticilik kariyerini bırakıp kendisini iyiliğe adadı
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