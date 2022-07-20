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Giriş Tarihi: 20.7.2022 17:13 Son Güncelleme: 20.7.2022 20:17

Yönetmen Erden Kıral için Atlas Sinemasında tören düzenlendi

Antalya’da beyin Kanaması nedeniyle hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi. Yönetmen arkadaşları ve sevenleri Erden Kral’ın sinemaya aşık ve üretken bir insan olduğunu hayatının son günlerine kadar sinema projeleri ürettiğini söylediler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yönetmen Erden Kıral için Atlas Sinemasında tören düzenlendi

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle pazar günü Antalya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Erden Kıral için Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Türk Sineması'ndan isimler ve Erden Kıral'ın yakınları katıldı. Törenin düzenlendiği salonda Erden Kıral ile ilgili kısa bir video gösterimi yapıldı. Tören saygı duruşu ile başladı ardından Erden Kıral'a yakın isimler sahnede konuşma yaptı.

"HARİKA BİR BABAYDI"

Aile yakını Ayda Özlü "Erden Kıral harika bir babaydı. Deniz'e harika babalık yaptı. Dünyadaki en iyi babalardan biriydi. Tezer Özlü ile evliyken de harika bir kocaydı. Çok insandı, çok iyi bir sinemacıydı. Çok duyarlıydı. Topraklarına da sinemaya da aşık olan bir insandı" dedi.

"ERDEN KIRAL ÇOK SEVDİĞİM SİNEMACI VE GÜÇLÜ BİR YÖNETMENDIR"

Oyuncu Meltem Cumbul "Erden Kıral çok sevdiğim bir sinemacıdır. Özellikle 'Hakkari'de Bir Mevsim' en sevdiğim filmlerinden bir tanesidir. Yaşım çok küçüktü o filmi seyrettiğimde. Altın Portakal Festivali'nde 'Abdülhamid Düşerken' isimli filmde, en iyi kadın oyuncu ödülü aldığımda kendisi juri başkanıydı. Güzel haberi de kendisi bana vermişti, bana 'Açık arayla sen aldın ödülü' dedi. Kızı da arkadaşımdı. Dilerim 'Hakkari'de Bir Mevsim' filmi de yakın zamanda renovasyonu yapılır" dedi.

Yönetmen Erden Kıral için teşvikiye camisinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yönetmen arkadaşları ve sanatçılardan Kerem Alışık ve Meltem Cumbul katıldı. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Yönetmen Erden Kıral için Atlas Sinemasında tören düzenlendi
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