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Giriş Tarihi: 8.7.2022

Yönetmen Ertuğrul hayatını kaybetti

SABAH
Yönetmen Ertuğrul hayatını kaybetti
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul, 52 yaşında hayatını kaybetti. Lenf kanseri nedeniyle yaklaşık bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Ertuğrul için geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı çağrısı birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nde tamamlayan Ertuğrul, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda 1988'de oyunculuğa başladı. Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri'nde "Yılın En İyi Eleştirmeni" ödülüne layık görülmüştü. SABAH

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Yönetmen Ertuğrul hayatını kaybetti
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