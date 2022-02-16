Yönetmen Kıvılcım Akay’a hırsız şoku! Hırsızlar evini talan etti

Yönetmen Kıvılcım Akay'ın Beyoğlu'daki evinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayının emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen polisler ikamette inceleme yaptı. Yapılan ilk tespite göre evde ünlü yönetmene ait bir adet bilgisayar, lüks marka kol saati ve bir adet pırlanta kolyenin hırsızlandığı belirlendi. Emniyet güçleri hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde apartman girişini gören bir kamera olduğu tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ 4 ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olay gününe ait kamera görüntülerinde 4 şüpheli kadının apartmana girdikleri, kısa bir süre sonra apartmandan şüpheli tavırlar sergileyerek çıktıkları ardından da taksiye binerek uzaklaştıkları belirlendi. Apartmanda yaşayan vatandaşlarla yapılan görüşmelerde, bu kişilerin kimse tarafından tanınmadığı ortaya çıkınca hırsızlık faaliyetini 4 şüphelinin yaptığı ortaya çıktı. Kimliği belirlenen 1 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sedef G., verdiği ifadesinde olay tarihinde ikametinde olduğunu, buna benzer başka bir eylemden dolayı karakolda ifade verdiğini kamera görüntüllerindeki söz konusu taksiden dolayı kendilerini şüpheli gördüklerini, herhangi bir hırsızlık faaliyetinde bulunmadığını söyledi. Hırsızlık yapılan adrese daha önce hiç gitmediğini söyleyen genç kadın görüntüler üzerinde detaylı inceleme yapıldığında gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki ifade veren genç kadın hırsızlık eylemiyle alakası olmadığını söyledi. Hakimlik şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.