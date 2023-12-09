Yönetmen tecavüzden tutuklandı

İstanbul'da bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki genç kızı evine davet eden yönetmen Oğuzhan İ. iddiaya göre genç kızı alıkoyarak tecavüz etti. Olay geçtiğimiz 15 Kasım tarihinde meydana geldi. Yönetmen Oğuzhan İ. sosyal medyadaki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden İ.B., ile tanıştı. İkili bir süre uygulama üzerinden görüşmeye devam etti.Genç kadın konuşmanın ardından kendi isteği ile yönetmenin Bebek'te bulunan ikametine geldi. İkili bir süre alkol aldıktan sonra cinsel olarak yakınlaşmaya başladı. İddiaya göre genç kadın yönetmenin ileri gitmesini istemedi ancak Oğuzhan İ., genç kızla birliktelik yaşamak istedi.İ.B., her ne kadar ilişki yaşamak istemese de yine iddiaya göre Oğuzhan İ., genç kadına zorla sahip oldu. Yaşadığı cinsel saldırı sonrası karakola giden İ.B yönetmen tarafından alıkonularak darp edilip ardından tecavüze uğradığını söyledi. Şikâyet üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Oğuzhan İ, ifadesinde genç kızla sosyal medya uygulaması üzerinden arkadaş olduğunu evine davet ettiğini ve kendi isteğiyle geldiğini söyledi. İlk tanışmada cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen yönetmen daha sonra İ.B'nin evinden ayrıldığını farklı bir tarihte tekrar kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi.Yönetmen ifadesinin devamında olay günü İ.B.'nin ikametine geldiğini, birlikte alkol aldıklarını ve daha sonra yine rızasıyle ilişkiye girdiğini belirtti. Ancak ilişki sonrası genç kadına hamile kalabileceğini söyleyince İ.B.'nin sinir krizi geçirerek kendisine saldırdığını evde bulunan eşyaları kırdığını ve darp edildiğini ifade etti. Yaşananlar sırasında kendisinin genç kızı darp etmediğini iddia eden yönetmen asıl darp edilenin ve maddi zarara uğrayanın kendisi olduğunu söyledi.Genç kızın sinirlendiği için kendisine iftira attığını söyleyen yönetmen ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine getirildi. Burada savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.