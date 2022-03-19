Yöresel kıyafetlere uyuşturucu emdiren kişiye 16 yıl 3 ay hapis cezası

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polis ekipleri kargo ile yurtdışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine bir kargo şubesine baskın düzenledi. Kargoda çalışan görevlilerin Hamıd Reza Sandıanı isimli bir kişinin İngiltere ve Kanada'ya gönderilmek üzere 2 adet paket teslim ettiği söylemesi üzerine savcılığın talimatı ile kutularda arama yapıldı. Açılan kutulardan kaftan ve otantik kıyafetler çıktı. Kıyafetlerde emdirilmiş halde 16 kilo 700 gram baz morfin bulunduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri kargoyu bırakan ve Hamıd Reza Sandıanı adını veren İran uyruklu Mahdı Ghasemı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Kıyafetlerdeki uyuşturucuyu bilmediğini önde süren Ghasemı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mahdı Ghasemı hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kargo firmasına ait güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına delil olarak sunuldu. Görüntüde, Mahdı Ghasemı'nın kaftan ve kıyafetlerin bulunduğu paketleri görevliye teslim etmesi, görevlinin de paketleri açıp kıyafetleri kontrol etmesi, bazılarını kokladıktan sonra tekrar paketlere koyması yer aldı.

'BENİ KULLANMIŞLAR'

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mahdı Ghasemı İstanbul'da yaşadığını, İran'da tanıdığı Hamıd isimli kişinin kendisine yöresel kıyafet ticareti yaptığını söyleyerek iş teklif ettiğini iddia etti. İşsiz olduğu için teklifi kabul ettiğini belirten Ghasemı o gün kargoya verdiği kıyafetlerin içinde uyuşturucu madde bulunduğunu bilmediğini ifade etti. Kargoyu, işin patronu olduğunu söyledikleri Hamıd Reza Sandıanı adına teslim etmelerini istediklerini belirten sanık Ghasemı, "Yöresel kıyafet ticareti yaptığımızı düşünüyordum. Bu kişiler beni kullanmışlar. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ghasemı'ya 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.