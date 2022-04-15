Yöresel lezzet hediyeleri kitaba dönüştü

Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ile Balıkesir Üniversitesi'nden Dr. Binali Kılıç, başlattıkları bir çalışmayı kitaba dönüştürdüler. Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olan gastronomi hediyeleşmesini inceleyen akademisyenler, bu bağlamda ülkenin en zengin kentlerinden olan Ardahan'ı ele aldılar. 'Türkiye'de Gastronomik Hediyeleşmeler ve Serhat Şehir Ardahan Örneği' adı altında Ardahan'dan tüm Türkiye'ye gönderilen hediye yiyeceklerin tarihini ve hediyeleşme serüveninin anlatıldığı kitap, misafirlere en çok ikram edilen yiyecekleri de ortaya çıkardı.

Kitap ile ilgili SABAH'a konuşan Dr.Binali Kılıç; "Ardahan gastronomisinin en önemli 3 ürünü bulunmaktadır. Bunlar derisi altın rengi sarısı olan kaz eti, altın sarısı renginde kaşar peyniri ve Ardahan çiçek balı olarak sayabiliriz. Bu ürünler yüzlerce yıllık kültür birikimi ile günümüze ulaşmış olup. Gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu konuda yerel yönetimler ve STK'lara önemli görevler düşmektedir. Ardahan'da üretilen bu değerli ve eşsiz lezzetler için çok büyük bir pazar bulunmaktadır. Bu pazar Ardahan dışında yaşayan yaklaşık 500 bin Ardahanlı gurbetçilerdir. Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan gastronomi şehirlerinin en önemli özelliği geçmişten günümüze gelen yiyecekleri gelecek nesillere taşımak, kadın ve genç nüfus istihdamına sürdürülebilir katkı sunmaktır. Bu anlamda Ardahan ilimiz çok önemli bir gastronomi şehri olarak aday olabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Kılıç, kitabın bir projeye dönüşebileceğini de söyleyerek; "Ardahan'da en çok hediye olarak gönderilen ürünleri Gastronomik Hediyeleşme adıyla ortaya çıkarmak ve bunu bir proje ile ekonomiye kalkınmayı ve istihdama çevirmektir. Bu çalışma ile misafire en çok ikram edilen yiyeceklerde ortaya çıkarılmıştır" diye konuştu.