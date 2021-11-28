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Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:29 Son Güncelleme: 28.11.2021 14:37

Yöresel şifa deposu sofralarda yerini almaya başladı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Yöresel şifa deposu sofralarda yerini almaya başladı

Sivas’ta yetişen yöresel lezzet madımak ya da madımalak olarak bilinen bu ot kış aylarının da gelmesiyle birlikte sofralarda yerini almaya başladı.

Yaz aylarında toplanan ve kış aylarında tüketilen bu ot birçok yemek çeşidi ile kullanılabilirken aynı zamanda tam bir şifa deposu.

Sivas'ta yaşayan 72 yaşındaki Gülendam Akkişi; "Yaz aylarında bu otu bahçelerimizden toplarız. Daha sonra karışmış olan diğer yabani otlardan temizleriz. Bol su ile yıkadıktan sonra doğrayıp poşetler ve derin dondurucularda muhafaza ederiz." dedi.

"BİRDEN FAZLA SEÇENEĞİ VAR"

Birden fazla kullanımı var diyen Akkişi; "Madımak çok yönlü bir ottur. Yemeği, kavurması, çorbası, gözlemesi, çayı, salatası, böreği vb gibi birçok farklı şekilde sunumlanabilir. Kavurmasında yağ, soğan, pul biber, yumurta, sucuk ve süt kullanılırken, çorbasında ise soğan, pul biber, sarımsak, bulgur, kuşbaşı et veya pastırma kullanılır." İfadelerine yer verdi.

E, A, C, B2 ve B6 vitaminleri barındıran, demir ve kalsiyum mineralleri bakımından oldukça zengin olan madımak otunun ise faydaları saymakla bitmiyor.

"BİRÇOK FAYDASI BULUNMAKTA"

Yüksek kan şekerini normal seviyelere indirmede etkili olan bu ot bunun yanı sıra;

- Madımak otu grip ve nezleye karşı vücudu korur
- Madımak otu ile demlenen çay gaz söktürür
- Vücudu özellikle serbest radikallere karşı korur
- Damar büzücü etkisi vardır.-

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Yöresel şifa deposu sofralarda yerini almaya başladı
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