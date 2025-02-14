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Giriş Tarihi: 14.2.2025 11:59 Son Güncelleme: 14.2.2025 12:41

Yorgan deposu alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu’nda  3 katlı binanın giriş katındaki yorgan deposunda yangın çıktı. Bina sakinleri, alevlerin hızla yayılmasıyla kendilerini panikle dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yorgan deposunda maddi hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yorgan deposu alev alev yandı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki depo olarak kullanılan dükkanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan yorganlardan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dükkandan yükselen yoğun duman sokağa yayılırken, yorgan deposunda büyük çaplı hasar oluştu.

Öte yandan, yangın anında yaşanan panik ve binada mahsur kalanların kendilerini dışarıya atmaya çalıştıkları gözlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorgan deposu alev alev yandı
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