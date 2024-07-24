Yorgun mermi, bu kez 79 yaşındaki kadını buldu

Trabzon'un Düzköy ilçesi Taşocağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde nereden geldiği belirsiz kurşunla 79 yaşındaki Fatma Cebeci evinin bahçesinde çalışırken sırtından yaralandı. Sırtında acı hisseden kadın yakınlarına haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cebeci'nin sırtına mermi isabet ettiği tespit edildi.Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatla kurşun sırtından çıkarılan kadın yoğun bakım ünitesine alındı.

HAVAYA ATILAN MERMİ HAVADA KALMIYOR, BİRİLERİNİN CANINA MAL OLUYOR

Yaşanan olayla ilgili yaşlı kadının yeğeni Adem Cebeci SABAHA konuştu. Cebeci, "Nereden olursa olsun havaya atılan mermi havada kalmıyor. Birilerin canına veya sağlığına mal oluyor. Bir maganda yüzünden babaannem canıyla mücadele ediyor. Sizin 2 dakikalık saçma zevkiniz için bir çok ailenin canı yanıyor. Şimdi evinde rahatça uyuması gereken 79 yaşındaki bir can hastane de yoğun bakımda. Çektiği acılar hala kulağımda. Babaannemi yaralayan kişi mutlaka bulunmalı ce cezasını çekmeli. Kesinlikle bu silah işine ağır cezalar getirilmeli. Bizim canımız yandı, artık başka canlar yanmasın" dedi.

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekipleri havaya ateş eden magandanın bulunması için çevrede soruşturmasını sürdürüyor.