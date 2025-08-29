Yorgun mermi can aldı!

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, evinin damında kitap okuduğu sırada başına nereden geldiği bilinmeyen bir yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Mehmet, Yeşilay Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaklaşık üç ay süren yaşam mücadelesinin ardından Mehmet, Yeşilay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen, şehirde yorgun mermi skandalı devam ediyor. Havaya bilinçsizce ateş açılması, çocuklar ve vatandaşlar için ciddi bir hayati risk oluşturuyor.