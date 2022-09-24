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Giriş Tarihi: 24.9.2022 01:10 Son Güncelleme: 24.9.2022 01:54

Yorgun mermi ile vurulan Musa 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli Kartepe İlçesinde  traktörün üzerinde başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralanan 10 yaşındaki Musa İlter, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Yorgun mermi ile vurulan Musa 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak üzerinde 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen olayda, dedesinin kullandığı traktör üzerinde bulunduğu esnada, bir anda kanlar içerisinde kalan ve kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edilen 10 yaşındaki Musa İlter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kafa tasına saplanan yorgun mermi nedeniyle tedavisi devam eden Musa'nın 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. 34 gündür yaşam savaşı veren Musa İlter yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybettii.

BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK

Öte yandan olayın hemen ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması ve yorgun merminin çıktığı silah ile şüphelinin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Eşme genelinde operasyon gerçekleştiren Jandarma ekipleri, yapılan kontroller de 11 silaha el koydu. Silahların balistik incelemleri devam ederken, hayatını kaybeden Musa'nın Cumartesi günü Eşme'de toprağa verilmesi bekleniyor.

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Yorgun mermi ile vurulan Musa 34 günlük yaşam savaşını kaybetti
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