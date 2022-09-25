Yorgun mermi ile vurulan Musa öldü

Kocaeli'ninKartepe ilçesinde 20 Ağustos'ta dedesinin kullandığı traktör üzerinde olan 10 yaşındaki Musa İlter bir anda kanlar içerisinde kaldı. Hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edilen İlter, 34 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.Musa İlter, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması ve yorgun merminin çıktığı silah ile şüphelinin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Jandarma 11 silaha el koydu. Silahların balistik incelemleri devam ediyor.