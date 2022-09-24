Kocaeli’de yorgun mermi kurbanı Musa, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak üzerinde 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen olayda, dedesinin kullandığı traktör üzerindeyken, bir anda kanlar içerisinde kalan ve kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edilen 10 yaşındaki Musa İlter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kafatasına saplanan yorgun mermi nedeniyle tedavisi devam eden Musa'nın 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. 34 gün boyunca yaşam savaşı veren Musa İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ömer-Sibel İlter çiftinin 2 çocuğundan biri olan Eşme İlköğretim Okulu'nda okuyan 10 yaşındaki Musa'nın cenazesi tamamlanan adli işlemler sonrasında hastane morgundan alınarak ilk olarak Eşme Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Minik Musa'nın cenazesinin evinin önüne getirilmesi üzerine gözyaşları sel oldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Alınan helallik sonrası Eşme Merkez Camisi'ne getirilen İlter'in cenazesi, İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İlter'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu.