Yorgun mermiyle sırtından vurulan yaşlı kadının şüphelileri emekli polisler çıktı

Trabzon'da önceki gün akşam saatlerinde sırtına yorgun merminin isabet eden 79 yaşındaki Fatma Cebeci, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın ameliyata alındı. Sırtından çıkarılan mermi sonrası yoğun bakıma alınan kadının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili Jandarma ekiplerince yapılan geniş kapsamlı çalışma sonucu kadının sırtından çıkartılan mermi çekirdeği üzerinden çevrede araştırma yapıldı. Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince olayın batı istikametinde bulunan Serda yaylasından yaşlı kadının sırtından vurulduğu saatlerde 2 kişinin havaya 15 el ateş ederek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Video görüntüleri yüz tanıma programıyla incelendiğinde havaya kurşun sıkan L.K (51) ile O.K (53) isimli emekli polis memurları tespit edilerek gözaltına alındı. Savcılık tarafından batı istikameti Serda yaylasından havaya 15 el ateş ettiği belirlenen emekli memurların silahları ve mermileri ile kadının sırtından çıkan mermi çekirdeği eşleştirilmek üzere kriminale gönderildi. İfadesi alınan 2 emekli memur tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.