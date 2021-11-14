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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:23 Son Güncelleme: 14.11.2021 12:58

Yörük kızı Müslüme’yi bulmak için seferberlik devam ediyor

BEKİR COŞKUN
Yörük kızı Müslüme’yi bulmak için seferberlik devam ediyor

Mersin'de kayıp kız çocuğu Müslüme'yi beşinci günde de arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu Müslüme için ekipler ve çevre halkı seferber oluyor.

Mersin'de kayıp kız çocuğu Müslüme'yi beşinci günde de arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu Müslüme için ekipler ve çevre halkı seferber oluyor.

'300 KİŞİLİK EKİP HAVADAN KARADAN ARIYOR'

Gülnar ilçesinde, 5 gün önce Sarıkeçili yörük Yağal ailesi, çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı 300 kişilik ekiple arama çalışmaları devam ediliyor. Dağlık alanı havadan ve karadan tarayan ekipler, Müslüme'den bir iz bulamadı.

Kış mevsimini geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım'da kırsal alana çadırlarını kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Yakın çevrede küçük kızlarını arayan aile, bulamayınca Jandarmaya bilgi verdi.

Dağlık ve ormanlık alanda küçük Müslüme'yi bulmak için bölgede, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AKUT, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve köylüler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

'MÜSLÜME'NİN KAÇIRILMA İHTİMALİNİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR'

Olayla İlgili çok yönlü araştırmalarınıda sürdüren Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde de duruyor.

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Yörük kızı Müslüme’yi bulmak için seferberlik devam ediyor
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