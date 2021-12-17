Yörüklerin Toroslar’dan zorlu dönüş yolculuğu

Şubat ayından bu yana 2 bin 500 rakımlı Toros dağlarına koyun ve keçilerini otlatmak için çıkan Yörüklerden Havva Gürgah, ''Şubat ayının sonunda hayvanlarımızı daha rahat besleyebilmek için Torosların zirvesine çıkartmıştık. Artık kar yağmaya başladı ve havalar soğudu. Hayvanlarımızı otlatacak yer kalmadı.

Toroslarda hayvanlarımızı otlatamayacağımız için biz de sahile doğru iniyoruz. Hayvanlarımıza sıcak bölgede daha rahat bakacağız. Karın yağmasıyla dağlarda otlar yetişecek, su kaynakları bol olacak. Bu nedenle de bol ve bereketli bir yaz bekliyoruz'' dedi.

Geçen yıl yurt genelinde olduğu gibi Erdemli yaylalarına da kar yağışının az olduğunu ancak bu yıl kar yağışının iyi olmasının beklendiğini belirten Süleyman Seyrek, ''Kar yağışı başlayınca Yörükler sahile inmeye başladı ancak ben hayvanlarımı Toros Mahallesi'ndeki ahırda yemleyerek kışlatacağım'' dedi.

Bu yıl kar yağışının iyi olmasıyla kışın sert geçeceğini ancak baharda her tarafın yeşil örtüye bürüneceğini hayvanların otlaması için bunun gerekli olduğunu belirten Seyrek, ''Karın bol yağmasıyla su bol olacak, kuraklık yaşanmayacak, dağlarda yeşil otların bitmesiyle bol ve bereketli bir dönem yaşayacağız inşallah'' diye konuştu.