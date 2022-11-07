Yorulan köpeğini sırtlayan avcı SABAH'a konuştu: "Can dostumu dağda bırakamazdım" | Video



Sabah'a konuşan Avcı Ali Tezcan, Köpekle birlikte çok fazla arazide gezdiklerini, köpeğin yorgun düştüğünü belirterek, "Ben bir pastanede çalışıyorum bir gün hafta iznimi hem spor hem de avcılık için dağlara çıkarak değerlendiriyorum. Şu anda av yasağı da yok, av yasağı ocak ayının 15'inde başlayacak ve biz de yasağa uyacağız. Avcılık için de tüm resmi iznimiz alındı ve avlanma ruhsatımız var. Amacımız canlı katliamı değil, dağlarda spor yapmak'' dedi.