Yorulan köpeğini sırtlayan avcı SABAH’a konuştu: Can dostumu dağda bırakamazdım

Biz can dostlarımızı yorulduğunda dağda bırakmıyoruz diyen Ali Tezcan, şöyle konuştu: "Avda bize rehberlik yapan köpeğim 'Raki' yi yorulunca yaklaşık 5 kilometre yani 2 saate yakın sırtımda yüzde 50 eğimli zor bölgede taşıdım. Eve getirmemize rağmen yorgunluğu hala devam ediyor. Ben can dostumun yorup bitap düşmesine ve acı çekmesine dayanamayıp sırtımda 5 kilometre taşıdım. Çünkü o da bir can taşıyor. Biz can dostlarımızı yoruldu diye dağda bırakamazdım. Raki benim 8 yıllık can dostum onsuz hiç ava gitmem.''