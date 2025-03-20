YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart 2025 YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Hata tespit raporuna göre YouTube, saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platformlar hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

YouTube erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.