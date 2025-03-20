YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart 2025 YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Youtube'da meydana gelen erişim sorunu, sabah saatleri itibarıyla devam ediyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışanlar giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor ve hata bildirimi geldiği görülüyor. Peki, 20 Mart 2025 YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte, son durum!
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
Youtube'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle, sosyal medya kullanıcıları "Youtube çöktü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadıklarını "Downdetector" isimli siteye bildiren kullanıcılara, Youtube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
Hata tespit raporuna göre YouTube, saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platformlar hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
YouTube erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.