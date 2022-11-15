Youtube Premium zam mı geldi? Youtube Premium fiyatı ne kadar oldu, öğrenci ve aile fiyatına zam mı geldi?

Youtube premium zamlı fiyatlar, Youtube tarafından paylaşıldı. Sosyal medya tarafından gönderilen mailden sonra vatandaşlar, Youtube Premium zam mı geldi? sorusuna yanıt arıyor. Öğrencil, bireysel ve aile fiyatlarına zam gelmiş durumda. 2022 Aralık ayı itibariyle Youtube Premium fiyatı zamlı şekilde ödenecek. İşte detaylar...
YOUTUBE PREMIUM'A ZAM MI GELDİ?
Son dakika gelen son e postalara göre Youtube Premium zamlandı. Buna göre aylık aile fiyatı 25,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi. Eski fiyatları hatırlayalım:
GÜNCEL YOUTUBE PREMIUM FİYATI 2022
Bireysel yıllık 299,99 TL
Aile 1 aylık 59,99 TL
Öğrenci aylık 19,49 TL
Bireysel aylık 29,99 TL
YOUTUBE PREMIUM NEDİR?
YouTube video platformu tarafından sunulan bir abonelik iş modeli hizmetidir. Hizmet, içeriğe reklamsız erişimin yanı sıra, premium YouTube Originals programına erişim, mobil cihazlarda video indirme, arka planda video oynatma ve YouTube Music müzik akışı hizmetine erişim sağlar. Hizmet 100'den fazla ülkede kullanılır ve her ülkede farklı aylık veya yıllık ücretleri vardır.
Youtube Premium, Mobil cihazlarda, bilgisayarlarda veya destekleyen TV'lerde oturum açtığınızda reklamsız YouTube izleme rahatlığını yaşatmayı amaçlıyor.
Bunun yanında videoları telefona indirerek internetin olmadığı ortamlarda izleme fırsatı ve arka planda oynatma imkanını sunuyor.