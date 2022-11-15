Youtube Premium zam mı geldi? Youtube Premium fiyatı ne kadar oldu, öğrenci ve aile fiyatına zam mı geldi?

YOUTUBE PREMIUM NEDİR?

YouTube video platformu tarafından sunulan bir abonelik iş modeli hizmetidir. Hizmet, içeriğe reklamsız erişimin yanı sıra, premium YouTube Originals programına erişim, mobil cihazlarda video indirme, arka planda video oynatma ve YouTube Music müzik akışı hizmetine erişim sağlar. Hizmet 100'den fazla ülkede kullanılır ve her ülkede farklı aylık veya yıllık ücretleri vardır.