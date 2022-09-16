Youtube video öncesi artık 2 değil 5 reklam gösterecek! Youtube Premium fiyatı ne kadar? Öğrenci – aile – bireysel ödeme planları ve özellikleri

Youtube Premium fiyatları 2022 son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle videolardan önce gösterilen reklamların sayısının 5'e çıkması, herkesin Youtube premium öğrenci fiyatı hakkında araştırmalara itiyor. Peki, Youtube premium ödeme planları ne? Youtube Premium aile ve öğrenci fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
YOUTUBE PREMIUM FİYATI 2022
Bireysel yıllık 169,99 TL
Aile aylık 1 aylık 25,99 TL
Öğrenci aylık 9,99 TL
Bireysel aylık 16,99 TL
YOUTUBE PREMIUM NEDİR?
YouTube video platformu tarafından sunulan bir abonelik iş modeli hizmetidir. Hizmet, içeriğe reklamsız erişimin yanı sıra, premium YouTube Originals programına erişim, mobil cihazlarda video indirme, arka planda video oynatma ve YouTube Music müzik akışı hizmetine erişim sağlar. Hizmet 100'den fazla ülkede kullanılır ve her ülkede farklı aylık veya yıllık ücretleri vardır.