Haberler Yaşam Haberleri Youtube video öncesi artık 2 değil 5 reklam gösterecek! Youtube Premium fiyatı ne kadar? Öğrenci – aile – bireysel ödeme planları ve özellikleri
Giriş Tarihi: 16.9.2022 10:17

Youtube video öncesi artık 2 değil 5 reklam gösterecek! Youtube Premium fiyatı ne kadar? Öğrenci – aile – bireysel ödeme planları ve özellikleri

Youtube reklamlarından bıkan kullanıcılar, Youtube Premium fiyatı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Son gelen bilgilere göre Youtube artık videolar öncesi 2 değil 5 reklam gösterecek. Bu kadar uzun sürecek reklamlardan sonra vatandaşlar, Youtube Premium öğrenci fiyatı ve özellikleri hakkında araştırmalarda bulundu. Peki, Youtube Premium ne kadar? İşte detaylar…

Youtube video öncesi artık 2 değil 5 reklam gösterecek! Youtube Premium fiyatı ne kadar? Öğrenci – aile – bireysel ödeme planları ve özellikleri

Youtube Premium fiyatları 2022 son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle videolardan önce gösterilen reklamların sayısının 5'e çıkması, herkesin Youtube premium öğrenci fiyatı hakkında araştırmalara itiyor. Peki, Youtube premium ödeme planları ne? Youtube Premium aile ve öğrenci fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

YOUTUBE PREMIUM FİYATI 2022

Bireysel yıllık 169,99 TL

Aile aylık 1 aylık 25,99 TL

Öğrenci aylık 9,99 TL

Bireysel aylık 16,99 TL

YOUTUBE PREMIUM NEDİR?

YouTube video platformu tarafından sunulan bir abonelik iş modeli hizmetidir. Hizmet, içeriğe reklamsız erişimin yanı sıra, premium YouTube Originals programına erişim, mobil cihazlarda video indirme, arka planda video oynatma ve YouTube Music müzik akışı hizmetine erişim sağlar. Hizmet 100'den fazla ülkede kullanılır ve her ülkede farklı aylık veya yıllık ücretleri vardır.

Youtube Premium, Mobil cihazlarda, bilgisayarlarda veya destekleyen TV'lerde oturum açtığınızda reklamsız YouTube izleme rahatlığını yaşatmayı amaçlıyor.

Bunun yanında videoları telefona indirerek internetin olmadığı ortamlarda izleme fırsatı ve arka planda oynatma imkanını sunuyor.

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Youtube video öncesi artık 2 değil 5 reklam gösterecek! Youtube Premium fiyatı ne kadar? Öğrenci – aile – bireysel ödeme planları ve özellikleri
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