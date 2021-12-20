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Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:47 Son Güncelleme: 20.12.2021 16:50

Youtuber’a yumruk yargıda! Taraflar hakim karşısına çıkacak

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Youtuber’a yumruk yargıda! Taraflar hakim karşısına çıkacak

Sosyal medya fenomeni Mert Armağan’ın Kadıköy’de sokak röportajı çektiği esnada röportaja dahil olan iki kişiyle yumruklu kavgaya tutuştuğu olayla ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar uzlaşamayınca olay yargıya taşındı. 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Mert Armağan ve iki kişi önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıkacak.

İstanbul Kadıköy'de 22 Ağustos günü sosyal medya fenomeni Mert Armağan, YouTube kanalında yayınlamak üzere sokak röportajı yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başlamış, olayın büyümesiyle taraflar arasında arbede çıkmıştı. Armağan da o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Kürşat K. ve Vedat A. ise adli makamlarca haftanın belirli günleri imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.

RÖPORTAJ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli YouTuber Mert Armağan'ın internet sitesindeki kanalına videolar yüklemek amaçlı sokak röportajları yaptığı, olay tarihinde Kadıköy'de röportaj yaptığı sırada müşteki şüpheli Vedat A. ve şüpheli Kürşat K.'nın röportaja dahil oldukları akabinde ise röportaj konusu nedeniyle tartışma yaşandığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Şüphelilerin müşteki Mert Armağan'a tekme ve yumruk atma suretiyle saldırdıklarının belirtildiği iddianamede yer alan adli tıp raporunda müştekinin yaralandığı, müştekinin şüpheliye attığı yumrukla ilgili alınan adli tıp raporunda ise şüphelinin de yaralandığı aktarıldı. İddianamede yer alan müşteki şüpheli Vedat A.'nın alınan ifadesinde olay esnasında kendisini savunmak istediğini, kendisini darp eden müştekiye nefsi müdafa olarak karşılık verdiğini söylediği kaydedildi.

SAVUNMA DEDİ

Şüpheli Kürtşat K.'nin iddianamede yer alan savunmasında ise olay sırasında müştekiyle bir defa itekleştiği ve başka bir temasının olmadığını söylediği aktarılırken, müşteki şüpheli Mert Armağan'ın ifadesinde ise kendisine yumruk atılması üzerine savunma amacıyla karşılık verdiğini beyan ettiği ifade edildi.

UZLAŞAMADILAR

Ayrıca iddianamede şüphelilerin müşteki şüpheli Mert Armağan'ı darp ettiğine dair görüntü kayıtlarının bulunması, müşteki şüphelilerin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları, dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak uzlaştırılmanın sağlanamadığı ve olayın oluş şekliyle birlikte tüm deliller kapsamında müşteki şüpheliler Mert Armağan ile Vedat A.'nın ve şüpheli Kürşat K.'nın "Basit Yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Youtuber’a yumruk yargıda! Taraflar hakim karşısına çıkacak
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