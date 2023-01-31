Yozgat, Konya ve Kırklareli’nde kar yağışı etkisini gösterdi

Yozgat'ta kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kısa sürede kent beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yokuşta kalan araçları iterek yardım etti.
Karayolları ve Yozgat Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
KONYA
Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, sürücüler kontrollü seyrediyor.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergah ve ara sokaklarda çalışma yapıyor.
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla süren yağış, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Zaman zaman kent merkezine de kar yağıyor.
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.