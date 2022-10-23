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Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:23 Son Güncelleme: 23.10.2022 16:25

Yozgatlılar Ankara’da buluşuyor

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, 27-30 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ne hemşehrilerini davet etti.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Yozgatlılar Ankara’da buluşuyor

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, yaptığı yazılı açıklamada, 27-28-29-30 Ekim tarihleri arasında gurbet ile sılayı buluşturacak "Yozgat Tanıtım Günleri"ni Ankara'da yoğun katılım ve zengin içerikle gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

"Her köşesi güzelliklerle dolu memleketimizin tanıtımını Ankara'dan tüm dünyaya yansıtırken, birlik ve beraberlik ruhunu da pekiştirmek istiyoruz" diyen Koç; "Yozgat'ımızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, lezzetlerini, vatansever insanının duygu dünyasını ülkemizin kalbinden tüm cihana yansıtma gayesi ile bir araya geleceğiz. İl merkezi, ilçe, belde, köy hatta en küçük mezradaki potansiyelinin dahi temsil bulacağı anlamlı programda devletimizin kıymetli büyükleri, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum teşkilatları da bizleri yalnız bırakmayacaklar. Yoğun bir mesai ve gayretle hazırlıkları büyük oranda tamamlanan Yozgat Tanıtım Günleri'nde, kadim şehrimizin müstesna varlıklarını tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Koç, buluşmanın önemine dikkat çekerek; "Ankara Yozgat Tanıtım Günleri'nde sağlık ve sıhhatle buluşmayı ümit ediyor, siz kıymetli hemşehrilerimi bu önemli buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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Yozgatlılar Ankara’da buluşuyor
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