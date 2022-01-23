Yozgatlılar karın keyfini çıkardı! Tepsiyle kayarak eğlendiler

"KIZAK KAYIYORUZ, ÇOK EĞLENCELİ"

Arkadaşlarıyla birlikte kızak kayan Adem Temiz, "Yoğun kar yağışı sonrası kızak kayıyoruz, çok eğlenceli. Tekrardan çocukluk yıllarımıza döndük, mutluyuz" dedi. Çocukluk yıllarına tekrardan döndüklerini belirten Berat Kılıç ise, "Burada çocukluğumuzu yaşıyoruz. Uzun zaman pandemi nedeniyle de böyle keyifli zaman geçiremiyorduk. Küçüklüğümüzde de tepsilerle kayıyorduk, şimdi de çocukluğumuzu yaşıyoruz. Kar tatili de var. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"KARIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Karın keyfini çıkardıklarını söyleyen Zehra Budak da, "Yozgat'ta her kış karda kayıyoruz, güzel, eğlenceli oluyor. Tepsilerle kayıyoruz, karın tadını çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.