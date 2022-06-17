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Giriş Tarihi: 17.6.2022 21:37

Yozgat’ta demir madeni yüklü vagon devrildi

İHA
Yozgat’ta demir madeni yüklü vagon devrildi

Kayseri-Yeşilhisar/Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat’ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı.

Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Yozgat Valisi Ziya Polat, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, Ankara'dan Diyarbakır'a giden ve tren hattının kapanması sonucu yolda kalan yolcularla görüştü. Vali Polat, ekiplerin çalışmaları sonucunda tren hattının açılarak en kısa sürede yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Vali Polat, "Devletimizin tüm kurumları burada. Sizleri mağdur etmeyeceğiz, gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi. Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Devrilen vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ankara-Diyarbakır seferi yapan trendeki yolcular da otobüslerle Kayseri'ye gönderildi.

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Yozgat’ta demir madeni yüklü vagon devrildi
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