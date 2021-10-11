Yozgat’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ DE YARALANDI

İçerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobilde Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.