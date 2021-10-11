Yozgat’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'tan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında E-88 Karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. Sorgun ilçesinden şehir merkezi yönüne giden Osman Ç. yönetimindeki 66 AAG 457 plakalı otomobil kavşakta Ş.T. idaresindeki 07 FYT 84 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ DE YARALANDI
İçerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobilde Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.