Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 11.10.2021 23:59

Yozgat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

DHA
Yozgat’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yozgat'tan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında E-88 Karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. Sorgun ilçesinden şehir merkezi yönüne giden Osman Ç. yönetimindeki 66 AAG 457 plakalı otomobil kavşakta Ş.T. idaresindeki 07 FYT 84 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ DE YARALANDI

İçerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobilde Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA