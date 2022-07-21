Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 14:23

Yozgat'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil menfeze düştü. Kazada sürücü Murat S. ile eşi Dilek S. yaralanırken, aynı araçta bulunan Dilek S.'nin annesi Türkan Ç., hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yozgat’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'taki kaza, saat 07.00 sıralarında E- 88 kara yolu Köçekkömü köyü yakınında meydana geldi. Sivas'tan, Ankara yönüne giden Murat S. yönetimindeki 06 BTA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak menfeze düştü. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Murat S. ile eşi Dilek S. yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dilek S.'nin annesi Türkan Ç. ise bilinci kapalı şekilde araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Türkan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Ç.'nin cansız bedeni de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar oldu?
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA