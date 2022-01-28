Yozgat’ta feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

3 ÖLÜ, 2 YARALI



Otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.