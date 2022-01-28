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Giriş Tarihi: 28.1.2022 22:13

Yozgat'ta feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin lkamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğankent- Sorgun yolunda meydana geldi. Sorgun yönüne gitmekte olan M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu U.E.'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Yozgat'ta feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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