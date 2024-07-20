Yozgat’ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü

Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkisinde Alperen Dolgun yönetimindeki hafif ticari araç, Akdemir Adıgözel (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Adil Adıgözel (52) ve eşi Menekşe Adıgözel (50) ile sürücü Akdemir Adıgözel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü A.A, ise ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.A'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada her iki araçtan da sağ çıkan olmadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

