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Giriş Tarihi: 11.12.2022 00:58

Yozgat'ta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi: Kentin gazı kesildi!

Yozgat'ta, özel bir şirkete ait iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Alınan önlemler çerçevesinde doğalgaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Hastanelere cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildiği konutlara ise gaz regülatörlerinin kontrol edilmesinden sonra verileceği belirtildi.

DHA
Yozgat’ta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi: Kentin gazı kesildi!

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde su isale hattı çalışması yapan iş makinesi doğalgaz hattını deldi. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine doğalgaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, gazı kesilen vatandaşlar, uzun süredir kullanmadıkları mutfak tüplerini doldurtmak için tüp satan işletmelere akın etti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Arızanın yaşandığı alanda inceleme yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğalgaz kesildi. Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz. Yozgat'ımıza geçmiş olsun diliyorum" açıklamasında bulundu.

Konutlara doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor, konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek, ondan sonra evlere gaz verilecek" dedi.

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Yozgat'ta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi: Kentin gazı kesildi!
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