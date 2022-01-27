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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:12 Son Güncelleme: 27.1.2022 14:37

Yozgat'ta kaybolan Afgan Çorum'da bulundu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yozgat’ta kaybolan Afgan Çorum’da bulundu

Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde bir kömür işletmesinde bekçilik yapan Afganistan uyruklu bir kişi yoğun kar yağışı sonucu kayboldu. 3 gürdür aranan Afgan, Çorum'da kapanmış maden sahasındaki bir tünelde bulundu.

Yozgat'ta 24 Ocak'ta kaybolan Afganistan uyruklu kişinin yakınları jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Aydıncık ilçesindeki bir kömür işletmesinde bekçilik yapan Afgan'ın kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybettiği öğrenildi.

Jandarma'nın her yerde aradığı şahsın Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Köyü sınırları içerisinde bulunan kapanmış bir maden sahasındaki tünele girdiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Çorum Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 4x4 DMA aracıyla bölgeye sevk edildi. Jandarma kayıp Afgan'ı sığındığı maden tünelinde bularak ailesine teslim etti.

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Yozgat'ta kaybolan Afgan Çorum'da bulundu
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