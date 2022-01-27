Yozgat’ta kaybolan Afgan Çorum’da bulundu

Yozgat'ta 24 Ocak'ta kaybolan Afganistan uyruklu kişinin yakınları jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Aydıncık ilçesindeki bir kömür işletmesinde bekçilik yapan Afgan'ın kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybettiği öğrenildi.
Jandarma'nın her yerde aradığı şahsın Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Köyü sınırları içerisinde bulunan kapanmış bir maden sahasındaki tünele girdiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Çorum Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 4x4 DMA aracıyla bölgeye sevk edildi. Jandarma kayıp Afgan'ı sığındığı maden tünelinde bularak ailesine teslim etti.