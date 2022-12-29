3 gün önce kayıp ihbarı verilen 2 kişi ölü bulundu

3 gün önce Şefaatli Halıçlı ve Battallı köyleri istikameti yönünde yola çıkan Çetin ve Yüksel'den haber alamayan aileleri, kayıp ihbarında bulundu. Telefonları kapalı olan 2 şahsın ölü bulunduğu belirtilirken, ölüm nedenleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Hayvancılık ile uğraşan Çetin ve Yüksel çevresi tarafından sessiz sakin olarak bilinirken, olayın define avcılığı ile ilgilisi de olduğu ifade edildi.

Lök Köyü civarında Araç içerisinde ölü bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor