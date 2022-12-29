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Giriş Tarihi: 29.12.2022 08:59 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:05

3 gün önce kayıp ihbarı verilen 2 kişi ölü bulundu

Yozgat’ta 3 gün önce aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan Hayrullah Çetin ile Ömer Yüksel ölü bulundu. Araç içinde silahla vurulmuş halde cesetleri bulunurken, olayın define ile ilgili olduğu öne sürüldü.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
3 gün önce kayıp ihbarı verilen 2 kişi ölü bulundu

3 gün önce Şefaatli Halıçlı ve Battallı köyleri istikameti yönünde yola çıkan Çetin ve Yüksel'den haber alamayan aileleri, kayıp ihbarında bulundu. Telefonları kapalı olan 2 şahsın ölü bulunduğu belirtilirken, ölüm nedenleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Hayvancılık ile uğraşan Çetin ve Yüksel çevresi tarafından sessiz sakin olarak bilinirken, olayın define avcılığı ile ilgilisi de olduğu ifade edildi.

Lök Köyü civarında Araç içerisinde ölü bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

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3 gün önce kayıp ihbarı verilen 2 kişi ölü bulundu
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