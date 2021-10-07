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Giriş Tarihi: 7.10.2021 18:18

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yozgat'tan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Saat 15.30 sıralarında E-88 karayolunun Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada; Erzincan'dan İstanbul'a giden Hakkı Işık yönetimindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Sadegül Işık yaralandı. Sadegül Işık, kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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