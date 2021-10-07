Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Saat 15.30 sıralarında E-88 karayolunun Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada; Erzincan'dan İstanbul'a giden Hakkı Işık yönetimindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Sadegül Işık yaralandı. Sadegül Işık, kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.