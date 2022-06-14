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Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:31 Son Güncelleme: 14.6.2022 11:05

Ordu'yu yasa boğan kaza: Feci kazada ölen 3 kuzenle ilgili yürek yakan gerçek

HAMZA ALP
Ordu’yu yasa boğan kaza: Feci kazada ölen 3 kuzenle ilgili yürek yakan gerçek

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazası Ordu'ya ateş düşürdü. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan ve aslen Ordu Aybastılı olan 3 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden 3 kuzenin, otomobil almak için Gaziantep'e gittikleri ve dönüş yolunda bu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan-Sarıkaya yolu kavşağında meydana gelen olayda Yozgat istikametine doğru seyir halinde olan Boğazlıyan itfaiye aracı, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine giden Ordu Aybastı'nın Beşdam Mahallesi'nden çıkan Fikri Çoban idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan amca çocukları şoför Fikri Çoban ve Sadık Çoban olay yerinde, Numan Çoban ise hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye aracı sürücüsü Ö.H. gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Fikri Çoban'ın 36 yaşında evli ve 3 çocuk babası, Sadık Çoban'ın 31 yaşında evli ve 2 çocuk babası olduğu, 23 yaşındaki Numan Çoban'ın ise bekar olduğu öğrenildi.

Üç amca oğlunun cenazesinin Yozgat'ta otopsi işlemlerinden sonra Ordu Aybastı'ya getirileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.

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Ordu'yu yasa boğan kaza: Feci kazada ölen 3 kuzenle ilgili yürek yakan gerçek
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