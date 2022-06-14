Ordu’yu yasa boğan kaza: Feci kazada ölen 3 kuzenle ilgili yürek yakan gerçek

Yozgat'ın Boğazlıyan-Sarıkaya yolu kavşağında meydana gelen olayda Yozgat istikametine doğru seyir halinde olan Boğazlıyan itfaiye aracı, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine giden Ordu Aybastı'nın Beşdam Mahallesi'nden çıkan Fikri Çoban idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerden Fikri Çoban'ın 36 yaşında evli ve 3 çocuk babası, Sadık Çoban'ın 31 yaşında evli ve 2 çocuk babası olduğu, 23 yaşındaki Numan Çoban'ın ise bekar olduğu öğrenildi.
Üç amca oğlunun cenazesinin Yozgat'ta otopsi işlemlerinden sonra Ordu Aybastı'ya getirileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.