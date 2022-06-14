Ordu’yu yasa boğan kaza: Feci kazada ölen 3 kuzenle ilgili yürek yakan gerçek

Kazada hayatını kaybedenlerden Fikri Çoban'ın 36 yaşında evli ve 3 çocuk babası, Sadık Çoban'ın 31 yaşında evli ve 2 çocuk babası olduğu, 23 yaşındaki Numan Çoban'ın ise bekar olduğu öğrenildi.