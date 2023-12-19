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Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:58 Son Güncelleme: 19.12.2023 13:09

Yozgat’ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Yozgat’ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Akşam saatlerinde Yozgat'ın Saraykent İlçesi'nde, mağara yakınlarında tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ilçenin tanınan ismlerinden 'Midik Emmi' olarak bilinen Mustafa Cengizer, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Cengizer, yaşamını yitirdi.

Saraykent'te, Midik Emmi olarak sevilen ve tanınan Mustafa Cengizer'in kaybına büyük bir üzüntüyle karşıladı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, diğer yaralı şahsın tedavisine devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın detaylarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın nedeni ve aracın nasıl kontrolden çıktığı konusunda net bir bilgi bulunmazken, güvenlik ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yozgat’ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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