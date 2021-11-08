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Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:36 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:59

YPG terör örgütü Kamışlı kentin altını tünellerle doldurdu halkı canından bezdirdi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
YPG terör örgütü Kamışlı kentin altını tünellerle doldurdu halkı canından bezdirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin yerleşim alanlarının büyük bir bölümünün altından geçen tünel kazarak halkı canından bezdirdi.

Edinen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi'nin karşısında bulunan Kamışlı kentin büyük bir bölümü PKK/YPG terör örgütü kontrolü altında bulunan kentin sokakları üzerinde demir saçlarla kurdukları çardaklarla kazdıkları tünellerin havadan gözükmesi için önlem aldığı gözlendi. Kamışlı kentin altından geçen ve bir tankın içinden geçebilecek büyük tüneller kazarak halkı canından bezdirdi.

Bu durum karşısında korkudan bir şey yapamayan halk bıktıkları öğrenildi.

Tüneller yüzünden her an evleri çökecek korkusu yaşayan halk sokaklarda yürüyemez hale geldi. Bu durum karşısında Esat rejimi göz yumasına tepki gösterildi.

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YPG terör örgütü Kamışlı kentin altını tünellerle doldurdu halkı canından bezdirdi
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