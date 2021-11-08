YPG terör örgütü Kamışlı kentin altını tünellerle doldurdu halkı canından bezdirdi

Edinen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi'nin karşısında bulunan Kamışlı kentin büyük bir bölümü PKK/YPG terör örgütü kontrolü altında bulunan kentin sokakları üzerinde demir saçlarla kurdukları çardaklarla kazdıkları tünellerin havadan gözükmesi için önlem aldığı gözlendi. Kamışlı kentin altından geçen ve bir tankın içinden geçebilecek büyük tüneller kazarak halkı canından bezdirdi.

Bu durum karşısında korkudan bir şey yapamayan halk bıktıkları öğrenildi.

Tüneller yüzünden her an evleri çökecek korkusu yaşayan halk sokaklarda yürüyemez hale geldi. Bu durum karşısında Esat rejimi göz yumasına tepki gösterildi.