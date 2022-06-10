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Giriş Tarihi: 10.6.2022 15:19

YPG/PKK, hapishanelerde alıkoyduğu 500 kişinin yerini değiştirdi

AA
YPG/PKK, hapishanelerde alıkoyduğu 500 kişinin yerini değiştirdi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin Münbiç ilçesindeki hapishanelerde alıkoyduğu muhalif savaşçı, Beşşar Esed rejimi unsurları ve siyasi muhaliflerden oluşan toplam 500 kişiyi başka bölgelere nakletti.

Münbiç'teki kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgüt, işgalindeki ilçenin merkezinde yer alan 3 hapishaneden toplam 500 kişiyi önceki akşam araçlarla nakletti.

Rejim döneminden kalma Merkezi Hapishaneler ile daha önce rejim istihbaratı tarafından kullanılan Maliye Hapishanesi'nden çıkartılan kimseler, örgütün işgalindeki Rakka ve Haseke'de bulunan hapishanelere taşındı.

Terör örgütünün Münbiç'teki 3 hapishanede yer alan 3-4 bin tutuklunun içinden seçtiği 500 kişi, muhalif savaşçılar, rejim askeri ve milisleri ile siyasi muhaliflerden oluşuyor.

Örgüt, alıkoyduğu ve kendince önemli gördüğü bu kimseleri zaman zaman pazarlıklarda da kullanıyor.

YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'tan sağ ele geçirdiği unsurları ise büyük ölçüde Haseke'de tutuyor.

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YPG/PKK, hapishanelerde alıkoyduğu 500 kişinin yerini değiştirdi
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