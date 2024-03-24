YRP Derince’de şok istifa

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, Partisinden istifa etti. Özcan'ın istifasını duyurduğu açıklamada, "Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti'ye kaybettirip, CHP'ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ GÖRÜŞ, KİMSENİN KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAMALIDIR

İstifası sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özcan, "Yeniden Refah Partisi'ne Milli Görüş Davası'nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir."

ÜZÜLEREK TAKİP ETTİĞİM TABLO

Özcani, "Derince'de, terör örgütü PKK'nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti'nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş'ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla."