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Giriş Tarihi: 16.3.2023 14:21

YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların, 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini bildirdi.

YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı:

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, bugün yapılan kurul toplantısının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Ahmet Yener, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışma sonucunda 75 ülke, 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiş olup bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir."

Sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarının da belirlendiğini aktaran Yener, "Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir." dedi.

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YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı:
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