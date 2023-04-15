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Giriş Tarihi: 15.4.2023 16:02 Son Güncelleme: 15.4.2023 16:07

SON DAKİKA: YSK geçici aday listesini yayımladı

Son dakika haberleri: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayımladı. Geciçi aday listesine itirazlar 19 Nisan'a kadar yapılabilecek. YSK, milletvekili kesin aday listesini 19 Nisan'da yayımlayacak.

SON DAKİKA: YSK geçici aday listesini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerine ilişkin geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

YSK'den yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.

YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"1- Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,

2- Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur'a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına,

3- Adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

4- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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SON DAKİKA: YSK geçici aday listesini yayımladı
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